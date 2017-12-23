Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Агуэро 27
Стерлинг 53
Агуэро 79
Данило 85
4:0
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
АПЛ, 19 тур

АПЛ,

19 тур

Англия
23 дек. 2017, 18:00 МСК
23.12.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
4
Компани
Венсан Компани
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
18
Делф
Фабиан Делф
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
53'
53'
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
27'
79'
27', 79'
90
19
Сане
Лерой Сане
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
15
Мангала
Эльяким Мангала
3
Данило
Данило
85'
42
Туре
Яя Туре
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
20
Силва
Бернарду Силва
33
Жезус
Габриэль Жезус
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
19
Станислас
Джуниор Станислас
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
33
Айб
Джордон Айб
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
23
Мэхони
Коннор Мэхони
7
Пью
Марк Пью
16
Кук
Льюис Кук
22
Хиндман
Эмерсон Хиндман
9
Афобе
Беник Афобе
31
Муссе
Ли Муссе