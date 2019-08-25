Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Уилсон 45
1:3
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Агуэро 15
Стерлинг 43
Агуэро 64
АПЛ, 3 тур

АПЛ,

3 тур

Англия
25 авг. 2019, 16:00 МСК
25.08.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Борнмут
мин
7
Кинг
Джошуа Кинг
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
37
15
Смит
Адам Смит
68
5
Аке
Натан Аке
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
69
3
Кук
Стив Кук
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
8
Лерма
Жефферсон Лерма
90
29
Биллинг
Филип Биллинг
90
33
Мепхам
Крис Мепхам
90
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
21
Рико
Диего Рико
25
Симпсон
Джек Симпсон
6
Сурман
Эндрю Сурман
22
Уилсон
Харри Уилсон
45'
10
Айб
Джордон Айб
9
Соланке
Доминик Соланке
Манчестер Сити
мин
21
Сильва
Давид Сильва
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
15'
64'
15', 64'
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
58
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
43'
43'
90
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
90
20
Силва
Бернарду Силва
79
31
Эдерсон
Эдерсон
90
11
Зинченко
Александр Зинченко
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
27
Канселу
Жоау Канселу
12
Анхелиньо
Анхелиньо
25
Фернандиньо
Фернандиньо
16
Родри
Родри
47
Фоден
Фил Фоден
26
Марез
Рияд Марез