Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Дэниелс 13
1:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Жезус 21
Стерлинг 90
АПЛ, 3 тур

АПЛ,

3 тур

Англия
26 авг. 2017, 14:30 МСК
26.08.2017, 14:30 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
13'
13'
90
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
90
26
Мингс
Тайрон Мингс
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
8
Артер
Гарри Артер
90
18
Дефо
Джермейн Дефо
73
17
Кинг
Джошуа Кинг
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
14
Смит
Брэд Смит
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
16
Кук
Льюис Кук
9
Афобе
Беник Афобе
33
Айб
Джордон Айб
31
Муссе
Ли Муссе
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
4
Компани
Венсан Компани
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
3
Данило
Данило
90
22
Менди
Бенжамин Менди
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90'
90'
90
20
Силва
Бернарду Силва
66
33
Жезус
Габриэль Жезус
21'
21'
82
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
15
Мангала
Эльяким Мангала
5
Стоунс
Джон Стоунс
42
Туре
Яя Туре
18
Делф
Фабиан Делф
10
Агуэро
Серхио Агуэро
19
Сане
Лерой Сане