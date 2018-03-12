Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
0:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Сильва 10
Сильва 50
АПЛ, 30 тур

АПЛ,

30 тур

Англия
12 марта 2018, 23:00 МСК
12.03.2018, 23:00 МСК
понедельник
Составы
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
21
Стафилидис
Константинос Стафилидис
90
6
Зума
Курт Зума
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
2
Бауэр
Мориц Бауэр
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
27
Ндиайе
Баду Ндиайе
90
10
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
11
Хесе
Хесе
90
Запасные
29
Хаугор
Якоб Хаугор
8
Джонсон
Глен Джонсон
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
24
Флетчер
Даррен Флетчер
16
Адам
Чарли Адам
32
Собхи
Рамадан Собхи
25
Крауч
Питер Крауч
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
4
Компани
Венсан Компани
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
35
Зинченко
Александр Зинченко
90
21
Сильва
Давид Сильва
10'
50'
10', 50'
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
19
Сане
Лерой Сане
90
33
Жезус
Габриэль Жезус
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
3
Данило
Данило
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
5
Стоунс
Джон Стоунс
42
Туре
Яя Туре
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
20
Силва
Бернарду Силва