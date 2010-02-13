Манчестер Сити - Сток Сити: 13 февраля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
1:1

Манчестер Сити - Сток Сити: 13 февраля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Кубок Англии, 1/8 финала

Кубок Англии,

1/8 финала

Англия
13 февр. 2010, 20:15 МСК
13.02.2010, 20:15 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Сток Сити
мин
16
Дэвис
Адам Дэвис
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
5
Линдсэй
Лайам Линдсэй
2
Эдвардс
Том Эдвардс
25
Пауэлл
Ник Пауэлл
7
Инс
Томас Инс
38
Вудс
Райан Вудс
24
Кузинс
Джордан Кузинс
19
Грегори
Ли Грегори
Запасные
32
Федеричи
Адам Федеричи
-
14
Смит
Том Смит
-
3
Уорд
Стивен Уорд
-
23
Верлинден
Тибо Верлинден
-
9
Воукс
Сэм Воукс
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

12.03.2018 12 марта 2018 пн 23:00
Сток Сити
0 : 2
Манчестер Сити
12.03.2018 12 марта 2018 пн 23:00
Сток Сити
0
Манчестер Сити
2
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 17:00
Манчестер Сити
7 : 2
Сток Сити
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 17:00
Манчестер Сити
7
Сток Сити
2
08.03.2017 08 марта 2017 ср 23:00
Манчестер Сити
0 : 0
Сток Сити
08.03.2017 08 марта 2017 ср 23:00
Манчестер Сити
0
Сток Сити
0
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 14:30
Сток Сити
1 : 4
Манчестер Сити
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 14:30
Сток Сити
1
Манчестер Сити
4
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 14:45
Манчестер Сити
4 : 0
Сток Сити
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 14:45
Манчестер Сити
4
Сток Сити
0
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 15:45
Сток Сити
2 : 0
Манчестер Сити
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 15:45
Сток Сити
2
Манчестер Сити
0
11.02.2015 11 февр. 2015 ср 22:45
Сток Сити
1 : 4
Манчестер Сити
11.02.2015 11 февр. 2015 ср 22:45
Сток Сити
1
Манчестер Сити
4
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 17:00
Манчестер Сити
0 : 1
Сток Сити
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 17:00
Манчестер Сити
0
Сток Сити
1
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 18:00
Манчестер Сити
1 : 0
Сток Сити
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 18:00
Манчестер Сити
1
Сток Сити
0
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 17:00
Сток Сити
0 : 0
Манчестер Сити
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 17:00
Сток Сити
0
Манчестер Сити
0
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 15:45
Сток Сити
0 : 1
Манчестер Сити
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 15:45
Сток Сити
0
Манчестер Сити
1
01.01.2013 01 янв. 2013 вт 18:00
Манчестер Сити
3 : 0
Сток Сити
01.01.2013 01 янв. 2013 вт 18:00
Манчестер Сити
3
Сток Сити
0
15.09.2012 15 сент. 2012 сб 17:00
Сток Сити
1 : 1
Манчестер Сити
15.09.2012 15 сент. 2012 сб 17:00
Сток Сити
1
Манчестер Сити
1
24.03.2012 24 марта 2012 сб 20:30
Сток Сити
1 : 1
Манчестер Сити
24.03.2012 24 марта 2012 сб 20:30
Сток Сити
1
Манчестер Сити
1
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
Манчестер Сити
3 : 0
Сток Сити
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
Манчестер Сити
3
Сток Сити
0
17.05.2011 17 мая 2011 вт 21:45
Манчестер Сити
3 : 0
Сток Сити
17.05.2011 17 мая 2011 вт 21:45
Манчестер Сити
3
Сток Сити
0
14.05.2011 14 мая 2011 сб 17:00
Манчестер Сити
1 : 0
Сток Сити
14.05.2011 14 мая 2011 сб 17:00
Манчестер Сити
1
Сток Сити
0
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 18:00
Сток Сити
1 : 1
Манчестер Сити
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 18:00
Сток Сити
1
Манчестер Сити
1
16.02.2010 16 февр. 2010 вт 22:45
Сток Сити
1 : 1
Манчестер Сити
16.02.2010 16 февр. 2010 вт 22:45
Сток Сити
1
Манчестер Сити
1
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 20:15
Манчестер Сити
1 : 1
Сток Сити
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 20:15
Манчестер Сити
1
Сток Сити
1

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