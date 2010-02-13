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Кубок Англии
Манчестер Сити VS Сток Сити
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Манчестер Сити - Сток Сити: 13 февраля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
1:1
Манчестер Сити - Сток Сити: 13 февраля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Кубок Англии, 1/8 финала
Кубок Англии,
1/8 финала
Англия
13 февр. 2010, 20:15 МСК
13.02.2010, 20:15 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Сток Сити
мин
16
Дэвис
Адам Дэвис
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
5
Линдсэй
Лайам Линдсэй
2
Эдвардс
Том Эдвардс
25
Пауэлл
Ник Пауэлл
7
Инс
Томас Инс
38
Вудс
Райан Вудс
24
Кузинс
Джордан Кузинс
19
Грегори
Ли Грегори
Запасные
32
Федеричи
Адам Федеричи
-
14
Смит
Том Смит
-
3
Уорд
Стивен Уорд
-
23
Верлинден
Тибо Верлинден
-
9
Воукс
Сэм Воукс
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
12.03.2018
12 марта 2018
пн
23:00
Сток Сити
0 : 2
Манчестер Сити
12.03.2018
12 марта 2018
пн
23:00
Сток Сити
0
Манчестер Сити
2
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
17:00
Манчестер Сити
7 : 2
Сток Сити
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
17:00
Манчестер Сити
7
Сток Сити
2
08.03.2017
08 марта 2017
ср
23:00
Манчестер Сити
0 : 0
Сток Сити
08.03.2017
08 марта 2017
ср
23:00
Манчестер Сити
0
Сток Сити
0
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
14:30
Сток Сити
1 : 4
Манчестер Сити
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
14:30
Сток Сити
1
Манчестер Сити
4
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
14:45
Манчестер Сити
4 : 0
Сток Сити
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
14:45
Манчестер Сити
4
Сток Сити
0
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
15:45
Сток Сити
2 : 0
Манчестер Сити
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
15:45
Сток Сити
2
Манчестер Сити
0
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
22:45
Сток Сити
1 : 4
Манчестер Сити
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
22:45
Сток Сити
1
Манчестер Сити
4
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
17:00
Манчестер Сити
0 : 1
Сток Сити
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
17:00
Манчестер Сити
0
Сток Сити
1
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
18:00
Манчестер Сити
1 : 0
Сток Сити
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
18:00
Манчестер Сити
1
Сток Сити
0
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
17:00
Сток Сити
0 : 0
Манчестер Сити
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
17:00
Сток Сити
0
Манчестер Сити
0
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
15:45
Сток Сити
0 : 1
Манчестер Сити
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
15:45
Сток Сити
0
Манчестер Сити
1
01.01.2013
01 янв. 2013
вт
18:00
Манчестер Сити
3 : 0
Сток Сити
01.01.2013
01 янв. 2013
вт
18:00
Манчестер Сити
3
Сток Сити
0
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
17:00
Сток Сити
1 : 1
Манчестер Сити
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
17:00
Сток Сити
1
Манчестер Сити
1
24.03.2012
24 марта 2012
сб
20:30
Сток Сити
1 : 1
Манчестер Сити
24.03.2012
24 марта 2012
сб
20:30
Сток Сити
1
Манчестер Сити
1
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
Манчестер Сити
3 : 0
Сток Сити
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
Манчестер Сити
3
Сток Сити
0
17.05.2011
17 мая 2011
вт
21:45
Манчестер Сити
3 : 0
Сток Сити
17.05.2011
17 мая 2011
вт
21:45
Манчестер Сити
3
Сток Сити
0
14.05.2011
14 мая 2011
сб
17:00
Манчестер Сити
1 : 0
Сток Сити
14.05.2011
14 мая 2011
сб
17:00
Манчестер Сити
1
Сток Сити
0
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
18:00
Сток Сити
1 : 1
Манчестер Сити
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
18:00
Сток Сити
1
Манчестер Сити
1
16.02.2010
16 февр. 2010
вт
22:45
Сток Сити
1 : 1
Манчестер Сити
16.02.2010
16 февр. 2010
вт
22:45
Сток Сити
1
Манчестер Сити
1
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
20:15
Манчестер Сити
1 : 1
Сток Сити
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
20:15
Манчестер Сити
1
Сток Сити
1
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