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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Уилэн 73
1:1
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Бэрри 86
АПЛ, 23 тур
АПЛ,
23 тур
Англия
16 февр. 2010, 22:45 МСК
16.02.2010, 22:45 МСК
вторник
Алан Уайли
Алан Уайли
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
46
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Делап
Рори Делап
90
0
Уилэн
Гленн Уилэн
73'
73'
90
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
61
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
0
Сидибе
Мамаду Сидибе
90
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
81
Запасные
0
Бегович
Асмир Бегович
0
Коллинс
Дэнни Коллинс
0
Пью
Дэнни Пью
0
Диао
Салиф Диао
0
Китсон
Дэйв Китсон
0
Шанли
Тунджай Шанли
0
Битти
Джеймс Битти
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Гарридо
Хавьер Гарридо
62
0
Туре
Коло Туре
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Ричардс
Майка Ричардс
82
0
Бэрри
Гарет Бэрри
86'
86'
90
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
0
Виейра
Патрик Виейра
90
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
90
0
Джонсон
Адам Джонсон
87
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
90
Запасные
0
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
0
Бридж
Уэйн Бридж
0
Онуоха
Недум Онуоха
0
Петров
Мартин Петров
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
0
Айрленд
Стивен Айрленд