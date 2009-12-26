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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Петров 28
Тевес 45
2:0
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
АПЛ, 19 тур
АПЛ,
19 тур
Англия
26 дек. 2009, 18:00 МСК
26.12.2009, 18:00 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Сильвинью
Мендес Сильвинью
66
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
0
Айрленд
Стивен Айрленд
90
0
Робиньо
Робиньо
70
0
Петров
Мартин Петров
28'
28'
90
0
Тевес
Карлос Тевес
45'
45'
90
Запасные
0
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
0
Гарридо
Хавьер Гарридо
0
Ричардс
Майка Ричардс
0
Видаль
Джаван Видаль
0
Вайсс
Владимир Вайсс
0
Беллами
Крейг Беллами
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
0
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
49
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Диао
Салиф Диао
90
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
0
Сидибе
Мамаду Сидибе
52
0
Шанли
Тунджай Шанли
60
Запасные
0
Симонсен
Стив Симонсен
0
Хут
Роберт Хут
0
Пью
Дэнни Пью
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
0
Делап
Рори Делап
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
0
Битти
Джеймс Битти