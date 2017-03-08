Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
0:0
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
АПЛ, 28 тур

АПЛ,

28 тур

Англия
8 марта 2017, 23:00 МСК
8.03.2017, 23:00 МСК
среда
Составы
Манчестер Сити
мин
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
22
Клиши
Гаэль Клиши
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
3
Санья
Бакари Санья
90
19
Сане
Лерой Сане
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
42
Туре
Яя Туре
76
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
15
Навас
Хесус Навас
57
10
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
24
Стоунс
Джон Стоунс
21
Сильва
Давид Сильва
18
Делф
Фабиан Делф
9
Нолито
Нолито
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Сток Сити
мин
33
Грант
Ли Грант
90
2
Бардсли
Филлип Бардсли
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
32
Собхи
Рамадан Собхи
90
4
Аллен
Джо Аллен
85
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
69
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
9
Бераино
Саидо Бераино
79
Запасные
24
Гивен
Шей Гивен
5
Муниеса
Марк Муниеса
6
Уилэн
Гленн Уилэн
16
Адам
Чарли Адам
21
Имбула
Жанелли Имбула
25
Крауч
Питер Крауч
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай