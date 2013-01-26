Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
0:1
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Сабалета 84
Кубок Англии, 4 раунд

Кубок Англии,

4 раунд

Англия
26 янв. 2013, 15:45 МСК
26.01.2013, 15:45 МСК
суббота
Составы
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
73
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Шоттон
Райан Шоттон
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
0
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
0
Кайтли
Майкл Кайтли
65
0
Джонс
Кенвин Джонс
74
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Апсон
Мэттью Апсон
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
0
Адам
Чарли Адам
0
Джером
Кэмерон Джером
0
Крауч
Питер Крауч
0
Оуэн
Майкл Оуэн
Манчестер Сити
мин
0
Пантилимон
Костел Пантилимон
90
0
Коларов
Александар Коларов
61
0
Компани
Венсан Компани
39
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
84'
84'
90
0
Сильва
Давид Сильва
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
0
Тевес
Карлос Тевес
85
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
0
Харт
Джо Харт
0
Клиши
Гаэль Клиши
0
Рекик
Карим Рекик
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
0
Агуэро
Серхио Агуэро