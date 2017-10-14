Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Жезус 17
Стерлинг 19
Сильва 27
Жезус 55
Фернандиньо 60
Сане 62
Силва 79
7:2
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Диуф 44
Уокер 47
АПЛ, 8 тур

АПЛ,

8 тур

Англия
14 окт. 2017, 17:00 МСК
14.10.2017, 17:00 МСК
суббота
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
2
Уокер
Кайл Уокер
47'
47'
90
21
Сильва
Давид Сильва
27'
27'
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
60'
60'
73
18
Делф
Фабиан Делф
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
66
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
19'
19'
90
19
Сане
Лерой Сане
62'
62'
90
33
Жезус
Габриэль Жезус
17'
55'
17', 55'
63
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
15
Мангала
Эльяким Мангала
3
Данило
Данило
42
Туре
Яя Туре
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
20
Силва
Бернарду Силва
79'
10
Агуэро
Серхио Агуэро
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
6
Зума
Курт Зума
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
5
Виммер
Кевин Виммер
46
42
Эдвардс
Том Эдвардс
53
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
10
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
44'
44'
90
11
Хесе
Хесе
46
Запасные
33
Грант
Ли Грант
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
16
Адам
Чарли Адам
32
Собхи
Рамадан Собхи
25
Крауч
Питер Крауч
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
9
Бераино
Саидо Бераино