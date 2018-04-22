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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Сильва 12
Стерлинг 16
Де Брюйне 54
Силва 64
Жезус 88
5:0
Матч завершен
Суонси
Суонси
АПЛ, 35 тур
АПЛ,
35 тур
Англия
22 апр. 2018, 18:30 МСК
22.04.2018, 18:30 МСК
воскресенье
Составы
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
3
Данило
Данило
90
4
Компани
Венсан Компани
90
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
90
21
Сильва
Давид Сильва
12'
12'
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
18
Делф
Фабиан Делф
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
54'
54'
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
16'
16'
90
20
Силва
Бернарду Силва
64'
64'
90
33
Жезус
Габриэль Жезус
88'
88'
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
2
Уокер
Кайл Уокер
30
Отаменди
Николас Отаменди
22
Менди
Бенжамин Менди
42
Туре
Яя Туре
47
Фоден
Фил Фоден
19
Сане
Лерой Сане
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
24
Кинг
Энди Кинг
90
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
90
14
Кэрролл
Том Кэрролл
90
19
Айю
Андре Айю
90
18
Айю
Жордан Айю
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
27
Бартли
Кайл Бартли
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
17
Клукас
Самуэль Клукас
52
Робертс
Коннор Робертс
12
Дайер
Натан Дайер
10
Абрахам
Тэмми Абрахам