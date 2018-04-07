Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Компани 25
Гюндоган 30
2:3
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Погба 53
Погба 55
Смоллинг 69
АПЛ, 33 тур

АПЛ,

33 тур

Англия
7 апр. 2018, 19:30 МСК
7.04.2018, 19:30 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
16
Делф
Фабиан Делф
90
4
Компани
Венсан Компани
25'
25'
90
23
Отаменди
Николас Отаменди
90
3
Данило
Данило
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
21
Сильва
Давид Сильва
72
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
30'
30'
76
19
Сане
Лерой Сане
90
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
20
Силва
Бернарду Силва
72
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
2
Уокер
Кайл Уокер
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
42
Туре
Яя Туре
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
16
Агуэро
Серхио Агуэро
33
Жезус
Габриэль Жезус
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
18
Янг
Эшли Янг
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
69'
69'
90
3
Байи
Эрик Байи
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
7
Санчес
Алексис Санчес
82
31
Матич
Неманья Матич
90
21
Эррера
Андер Эррера
90
6
Погба
Поль Погба
53'
55'
53', 55'
90
14
Лингард
Джесси Лингард
85
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
Запасные
40
Перейра
Жоэл Перейра
5
Рохо
Маркос Рохо
14
Линделеф
Виктор Линделеф
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
39
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд