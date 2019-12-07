Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Отаменди 85
1:2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Рэшфорд 23
Марсьяль 29
АПЛ, 16 тур

АПЛ,

16 тур

Англия
7 дек. 2019, 20:30 МСК
7.12.2019, 20:30 МСК
суббота
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
12
Анхелиньо
Анхелиньо
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
59
2
Уокер
Кайл Уокер
90
16
Родри
Родри
86
21
Сильва
Давид Сильва
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
33
Жезус
Габриэль Жезус
90
20
Силва
Бернарду Силва
65
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
30
Отаменди
Николас Отаменди
85'
22
Менди
Бенжамин Менди
27
Канселу
Жоау Канселу
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
80
Фоден
Фил Фоден
26
Марез
Рияд Марез
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
23
Шоу
Люк Шоу
88
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
23'
23'
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
90
17
Фред
Фред
90
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
90
14
Лингард
Джесси Лингард
89
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
29'
29'
73
Запасные
22
Ромеро
Серхио Ромеро
18
Янг
Эшли Янг
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
53
Уильямс
Брендон Уильямс
8
Мата
Хуан Мата
15
Перейра
Андреас Перейра
54
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд