Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
0:0
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 26 тур

АПЛ,

26 тур

Англия
27 апр. 2017, 22:00 МСК
27.04.2017, 22:00 МСК
четверг
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
1
Браво
Клаудио Браво
79
11
Коларов
Александар Коларов
90
4
Компани
Венсан Компани
90
23
Отаменди
Николас Отаменди
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
19
Сане
Лерой Сане
80
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
42
Туре
Яя Туре
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
86
16
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
3
Санья
Бакари Санья
22
Клиши
Гаэль Клиши
15
Навас
Хесус Навас
6
Фернандо
Фернандо
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
33
Жезус
Габриэль Жезус
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
3
Байи
Эрик Байи
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
80
16
Кэррик
Майкл Кэррик
90
27
Феллайни
Маруан Феллайни
90
21
Эррера
Андер Эррера
90
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
86
39
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
18
Янг
Эшли Янг
23
Шоу
Люк Шоу
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
51
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
14
Лингард
Джесси Лингард
10
Руни
Уэйн Руни