Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Марсьяль 30
Мактоминей 90
2:0
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 29 тур

АПЛ,

29 тур

Англия
8 марта 2020, 19:30 МСК
8.03.2020, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
31
Матич
Неманья Матич
90
23
Шоу
Люк Шоу
90
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
30'
30'
78
17
Фред
Фред
90
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
88
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
12
Магуайр
Гарри Магуайр
90
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
90
46
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
53
Уильямс
Брендон Уильямс
78
Запасные
49
Ромеро
Серхио Ромеро
3
Байи
Эрик Байи
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
8
Мата
Хуан Мата
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
90'
19
Игало
Одион Игало
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
Манчестер Сити
мин
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
59
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
27
Канселу
Жоау Канселу
90
20
Силва
Бернарду Силва
60
31
Эдерсон
Эдерсон
90
35
Зинченко
Александр Зинченко
77
16
Родри
Родри
90
80
Фоден
Фил Фоден
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
2
Уокер
Кайл Уокер
22
Менди
Бенжамин Менди
50
Гарсия
Эрик Гарсия
21
Сильва
Давид Сильва
26
Марез
Рияд Марез
33
Жезус
Габриэль Жезус