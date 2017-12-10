Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Рэшфорд 45
1:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Сильва 43
Отаменди 54
АПЛ, 16 тур

АПЛ,

16 тур

Англия
10 дек. 2017, 19:30 МСК
10.12.2017, 19:30 МСК
воскресенье
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
18
Янг
Эшли Янг
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
5
Рохо
Маркос Рохо
46
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
31
Матич
Неманья Матич
90
21
Эррера
Андер Эррера
82
14
Лингард
Джесси Лингард
76
39
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
45'
45'
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
4
Джонс
Фил Джонс
23
Шоу
Люк Шоу
14
Линделеф
Виктор Линделеф
8
Мата
Хуан Мата
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
10
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
19
Делф
Фабиан Делф
90
4
Компани
Венсан Компани
46
30
Отаменди
Николас Отаменди
54'
54'
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
18
Фернандиньо
Фернандиньо
90
21
Сильва
Давид Сильва
43'
43'
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
19
Сане
Лерой Сане
88
33
Жезус
Габриэль Жезус
59
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
15
Мангала
Эльяким Мангала
3
Данило
Данило
35
Зинченко
Александр Зинченко
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
20
Силва
Бернарду Силва
16
Агуэро
Серхио Агуэро