Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Ювентус
Локомотив
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Стерлинг 1
Кабаселе 13
Агуэро 63
3:1
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Грэй 82
АПЛ, 22 тур
АПЛ,
22 тур
Англия
2 янв. 2018, 23:00 МСК
2.01.2018, 23:00 МСК
вторник
Составы
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
18
Делф
Фабиан Делф
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
1'
1'
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
63'
63'
90
19
Сане
Лерой Сане
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
15
Мангала
Эльяким Мангала
3
Данило
Данило
35
Зинченко
Александр Зинченко
42
Туре
Яя Туре
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
20
Силва
Бернарду Силва
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
2
Янмат
Дэрил Янмат
90
13
Ваге
Молла Ваге
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
13'
13'
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
23
Уотсон
Бен Уотсон
90
28
Каррильо
Андре Каррильо
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
22
Зеегелар
Марвин Зеегелар
90
18
Грэй
Андре Грэй
82'
82'
90
11
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
30
Карнезис
Орестис Карнезис
5
Предль
Себастьян Предль
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
25
Холебас
Хосе Холебас
8
Клеверли
Том Клеверли
37
Перейра
Роберто Перейра
17
Синклэйр
Джером Синклэйр