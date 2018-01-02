Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Стерлинг 1
Кабаселе 13
Агуэро 63
3:1
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Грэй 82
АПЛ, 22 тур

АПЛ,

22 тур

Англия
2 янв. 2018, 23:00 МСК
2.01.2018, 23:00 МСК
вторник
Составы
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
18
Делф
Фабиан Делф
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
1'
1'
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
63'
63'
90
19
Сане
Лерой Сане
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
15
Мангала
Эльяким Мангала
3
Данило
Данило
35
Зинченко
Александр Зинченко
42
Туре
Яя Туре
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
20
Силва
Бернарду Силва
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
2
Янмат
Дэрил Янмат
90
13
Ваге
Молла Ваге
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
13'
13'
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
23
Уотсон
Бен Уотсон
90
28
Каррильо
Андре Каррильо
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
22
Зеегелар
Марвин Зеегелар
90
18
Грэй
Андре Грэй
82'
82'
90
11
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
30
Карнезис
Орестис Карнезис
5
Предль
Себастьян Предль
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
25
Холебас
Хосе Холебас
8
Клеверли
Том Клеверли
37
Перейра
Роберто Перейра
17
Синклэйр
Джером Синклэйр