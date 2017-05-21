Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
0:5
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Компани 5
Агуэро 23
Агуэро 36
Фернандиньо 41
Жезус 58
АПЛ, 38 тур

АПЛ,

38 тур

Англия
21 мая 2017, 17:00 МСК
21.05.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
22
Янмат
Дэрил Янмат
39
25
Холебас
Хосе Холебас
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
32
Мэйсон
Брэндон Мэйсон
90
11
Бехрами
Валон Бехрами
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
7
Амрабат
Нордин Амрабат
59
33
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
90
21
Ньянг
М'Байе Ньянг
74
Запасные
30
Пантилимон
Костел Пантилимон
18
Суньига
Камило Суньига
42
Элефтериу
Эндрю Элефтериу
23
Уотсон
Бен Уотсон
47
Перейра
Дион Перейра
9
Дини
Трой Дини
Манчестер Сити
мин
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
22
Клиши
Гаэль Клиши
90
4
Компани
Венсан Компани
5'
5'
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
41'
41'
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
42
Туре
Яя Туре
63
10
Агуэро
Серхио Агуэро
23'
36'
23', 36'
71
19
Сане
Лерой Сане
62
33
Жезус
Габриэль Жезус
58'
58'
90
Запасные
54
Ганн
Ангус Ганн
3
Санья
Бакари Санья
11
Коларов
Александар Коларов
24
Стоунс
Джон Стоунс
15
Навас
Хесус Навас
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо