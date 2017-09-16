Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
0:6
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Агуэро 28
Агуэро 31
Жезус 37
Отаменди 63
Агуэро 81
Стерлинг 89
АПЛ, 5 тур

АПЛ,

5 тур

Англия
16 сент. 2017, 17:00 МСК
16.09.2017, 17:00 МСК
суббота
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
2
Янмат
Дэрил Янмат
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
28
Каррильо
Андре Каррильо
90
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
18
Грэй
Андре Грэй
90
11
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
30
Карнезис
Орестис Карнезис
13
Ваге
Молла Ваге
29
Капу
Этьенн Капу
37
Перейра
Роберто Перейра
22
Зеегелар
Марвин Зеегелар
9
Дини
Трой Дини
10
Саксесс
Исаак Саксесс
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
63'
63'
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
22
Менди
Бенжамин Менди
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
89'
89'
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
28'
31'
81'
28', 31', 81'
90
33
Жезус
Габриэль Жезус
37'
37'
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
15
Мангала
Эльяким Мангала
3
Данило
Данило
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
18
Делф
Фабиан Делф
20
Силва
Бернарду Силва
19
Сане
Лерой Сане