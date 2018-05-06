Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
0:0
Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
АПЛ, 37 тур

АПЛ,

37 тур

Англия
6 мая 2018, 15:30 МСК
6.05.2018, 15:30 МСК
воскресенье
Составы
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
18
Делф
Фабиан Делф
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
19
Сане
Лерой Сане
90
33
Жезус
Габриэль Жезус
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
22
Менди
Бенжамин Менди
42
Туре
Яя Туре
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
20
Силва
Бернарду Силва
47
Фоден
Фил Фоден
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
15
Лев
Крис Лев
90
5
Конголо
Теренс Конголо
90
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
90
2
Смит
Том Смит
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
10
Моуй
Аарон Моуй
90
6
Хогг
Джонатан Хогг
90
21
Притчард
Алекс Притчард
90
24
Мунье
Стив Мунье
90
Запасные
13
Коулмэн
Джоэл Коулмэн
27
Горенц-Станкович
Йон Горенц-Станкович
3
Мэлони
Скотт Мэлони
17
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
8
Биллинг
Филип Биллинг
20
Депуатр
Лоран Депуатр
23
Куанер
Колин Куанер