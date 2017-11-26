Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Отаменди 45
1:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Агуэро 47
Стерлинг 84
АПЛ, 13 тур

АПЛ,

13 тур

Англия
26 нояб. 2017, 19:00 МСК
26.11.2017, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
3
Мэлони
Скотт Мэлони
90
2
Смит
Том Смит
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
17
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
90
10
Моуй
Аарон Моуй
90
19
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
6
Хогг
Джонатан Хогг
90
22
Инс
Томас Инс
90
20
Депуатр
Лоран Депуатр
90
Запасные
28
Грин
Роберт Грин
15
Лев
Крис Лев
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
14
Крэйни
Мартин Крэйни
9
Качунга
Элиас Качунга
24
Мунье
Стив Мунье
23
Куанер
Колин Куанер
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
4
Компани
Венсан Компани
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
45'
45'
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
18
Делф
Фабиан Делф
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
84'
84'
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
47'
47'
90
19
Сане
Лерой Сане
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
15
Мангала
Эльяким Мангала
3
Данило
Данило
35
Зинченко
Александр Зинченко
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
20
Силва
Бернарду Силва
33
Жезус
Габриэль Жезус