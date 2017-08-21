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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Стерлинг 82
1:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Руни 35
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
21 авг. 2017, 22:00 МСК
21.08.2017, 22:00 МСК
понедельник
Роберт Мэдли
Роберт Мэдли
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
4
Компани
Венсан Компани
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
65
2
Уокер
Кайл Уокер
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
90
19
Сане
Лерой Сане
69
33
Жезус
Габриэль Жезус
46
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
15
Мангала
Эльяким Мангала
3
Данило
Данило
42
Туре
Яя Туре
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
82'
20
Силва
Бернарду Силва
47
Фоден
Фил Фоден
Эвертон
мин
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
61
4
Кин
Майкл Кин
90
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
90
26
Дэвис
Том Дэвис
61
10
Руни
Уэйн Руни
35'
35'
90
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
15
Мартина
Куко Мартина
21
Бешич
Мухамед Бешич
18
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
20
Классен
Дэви Классен
11
Миральяс
Кевин Миральяс
31
Лукман
Адемола Лукман