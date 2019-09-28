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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Калверт-Льюин 33
1:3
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Жезус 24
Марез 71
Стерлинг 84
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
28 сент. 2019, 19:30 МСК
28.09.2019, 19:30 МСК
суббота
Составы
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
12
Динь
Люка Динь
90
5
Кин
Майкл Кин
90
13
Мина
Йерри Мина
90
18
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
81
8
Делф
Фабиан Делф
90
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
33'
33'
90
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
7
7
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
49
Лоссль
Йонас Лоссль
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
26
Дэвис
Том Дэвис
14
Тосун
Дженк Тосун
17
Ивоби
Алекс Ивоби
27
Кен
Мойзе Кен
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
11
Зинченко
Александр Зинченко
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
80
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
84'
84'
86
16
Родри
Родри
90
26
Марез
Рияд Марез
71'
71'
90
9
Жезус
Габриэль Жезус
24'
24'
66
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
22
Менди
Бенжамин Менди
27
Канселу
Жоау Канселу
21
Сильва
Давид Сильва
20
Силва
Бернарду Силва
47
Фоден
Фил Фоден
10
Агуэро
Серхио Агуэро