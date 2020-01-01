Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Жезус 51
Жезус 58
2:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Ришарлисон 71
АПЛ, 21 тур

АПЛ,

21 тур

Англия
1 янв. 2020, 20:30 МСК
1.01.2020, 20:30 МСК
среда
Составы
Манчестер Сити
мин
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
1
Браво
Клаудио Браво
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
22
Менди
Бенжамин Менди
90
27
Канселу
Жоау Канселу
90
26
Марез
Рияд Марез
90
16
Родри
Родри
90
47
Фоден
Фил Фоден
83
9
Жезус
Габриэль Жезус
51'
58'
51', 58'
90
50
Гарсия
Эрик Гарсия
90
Запасные
33
Карсон
Скотт Карсон
2
Уокер
Кайл Уокер
12
Анхелиньо
Анхелиньо
21
Сильва
Давид Сильва
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
20
Силва
Бернарду Силва
10
Агуэро
Серхио Агуэро
Эвертон
мин
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
59
8
Делф
Фабиан Делф
90
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
66
12
Динь
Люка Динь
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
90
26
Дэвис
Том Дэвис
90
13
Мина
Йерри Мина
90
7
Ришарлисон
Ришарлисон
71'
71'
90
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
5
Кин
Майкл Кин
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
14
Тосун
Дженк Тосун
27
Кен
Мойзе Кен