Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Боласи 63
1:3
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Сане 4
Жезус 12
Стерлинг 37
АПЛ, 32 тур

АПЛ,

32 тур

Англия
31 марта 2018, 19:30 МСК
31.03.2018, 19:30 МСК
суббота
Составы
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
4
Кин
Майкл Кин
90
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
7
Боласи
Янник Боласи
63'
63'
90
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
90
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
10
Руни
Уэйн Руни
90
14
Тосун
Дженк Тосун
90
Запасные
33
Жоэль
Жоэль
25
Мори
Рамиро Мори
15
Мартина
Куко Мартина
26
Дэвис
Том Дэвис
27
Влашич
Никола Влашич
19
Ниасс
Умар Ниасс
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
4
Компани
Венсан Компани
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
37'
37'
90
19
Сане
Лерой Сане
4'
4'
90
33
Жезус
Габриэль Жезус
12'
12'
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
3
Данило
Данило
35
Зинченко
Александр Зинченко
24
Адарабиойо
Тосин Адарабиойо
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
20
Силва
Бернарду Силва
43
Нмеча
Лукас Нмеча