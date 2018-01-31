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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Фернандиньо 19
Де Брюйне 68
Агуэро 89
3:0
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
31 янв. 2018, 23:00 МСК
31.01.2018, 23:00 МСК
среда
Составы
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
90
35
Зинченко
Александр Зинченко
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
19'
19'
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
68'
68'
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
20
Силва
Бернарду Силва
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
89'
89'
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
4
Компани
Венсан Компани
3
Данило
Данило
24
Адарабиойо
Тосин Адарабиойо
42
Туре
Яя Туре
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
90
20
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
90
28
Филд
Сэм Филд
90
19
Родригес
Джей Родригес
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
18
Бэрри
Гарет Бэрри
11
Брант
Крис Брант
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
17
Бурк
Оливер Бурк
34
Харпер
Реким Харпер
15
Старридж
Даниэль Старридж