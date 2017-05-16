Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Жезус 27
Де Брюйне 29
Туре 57
3:1
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Робсон-Кану 87
АПЛ, 34 тур

АПЛ,

34 тур

Англия
16 мая 2017, 22:00 МСК
16.05.2017, 22:00 МСК
вторник
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
19
Сане
Лерой Сане
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
4
Компани
Венсан Компани
77
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
42
Туре
Яя Туре
57'
57'
81
21
Сильва
Давид Сильва
62
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
29'
29'
90
33
Жезус
Габриэль Жезус
27'
27'
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
54
Ганн
Ангус Ганн
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
22
Клиши
Гаэль Клиши
24
Стоунс
Джон Стоунс
15
Навас
Хесус Навас
6
Фернандо
Фернандо
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
11
Брант
Крис Брант
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
12
Уилсон
Марк Уилсон
52
2
Ньом
Аллан Ньом
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
8
Ливермор
Джейк Ливермор
65
22
Шадли
Насер Шадли
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
71
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
49
Уилсон
Кейн Уилсон
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
87'
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
47
Филд
Сэм Филд
45
Леко
Джонатан Леко