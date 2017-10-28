Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Родригес 13
Филлипс 90
2:3
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Сане 10
Фернандиньо 15
Стерлинг 64
АПЛ, 10 тур

АПЛ,

10 тур

Англия
28 окт. 2017, 17:00 МСК
28.10.2017, 17:00 МСК
суббота
Составы
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90
20
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
19
Родригес
Джей Родригес
13'
13'
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
11
Брант
Крис Брант
22
Шадли
Насер Шадли
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
90'
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
5
Якоб
Клаудио Якоб
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
15'
15'
90
18
Делф
Фабиан Делф
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
20
Силва
Бернарду Силва
90
19
Сане
Лерой Сане
10'
10'
90
33
Жезус
Габриэль Жезус
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
15
Мангала
Эльяким Мангала
3
Данило
Данило
42
Туре
Яя Туре
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
64'
10
Агуэро
Серхио Агуэро