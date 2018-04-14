Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Эриксен 42
1:3
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Жезус 22
Гюндоган 25
Стерлинг 72
АПЛ, 34 тур

АПЛ,

34 тур

Англия
14 апр. 2018, 21:45 МСК
14.04.2018, 21:45 МСК
суббота
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
16
Триппьер
Киран Триппьер
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
73
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
42'
42'
90
11
Ламела
Эрик Ламела
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
20
Алли
Деле Алли
84
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
24
Орье
Серж Орье
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
7
Сон
Хын-Мин Сон
27
Моура
Лукас Моура
54
Стерлинг
Казая Стерлинг
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
16
Делф
Фабиан Делф
90
4
Компани
Венсан Компани
90
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
25'
25'
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
89
19
Сане
Лерой Сане
64
33
Жезус
Габриэль Жезус
22'
22'
76
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
72'
72'
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
23
Отаменди
Николас Отаменди
35
Зинченко
Александр Зинченко
42
Туре
Яя Туре
20
Силва
Бернарду Силва
80
Фоден
Фил Фоден
55
Диас
Браим Диас