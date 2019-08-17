Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Стерлинг 20
Агуэро 35
2:2
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Ламела 23
Моура 56
АПЛ, 2 тур

АПЛ,

2 тур

Англия
17 авг. 2019, 19:30 МСК
17.08.2019, 19:30 МСК
суббота
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
10
Агуэро
Серхио Агуэро
35'
35'
66
2
Уокер
Кайл Уокер
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
20'
20'
90
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
90
20
Силва
Бернарду Силва
80
31
Эдерсон
Эдерсон
90
11
Зинченко
Александр Зинченко
90
16
Родри
Родри
78
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
27
Канселу
Жоау Канселу
21
Сильва
Давид Сильва
25
Фернандиньо
Фернандиньо
47
Фоден
Фил Фоден
26
Марез
Рияд Марез
9
Жезус
Габриэль Жезус
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
11
Ламела
Эрик Ламела
23'
23'
85
8
Уинкс
Гарри Уинкс
56
16
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
90
Запасные
22
Газзанига
Пауло Газзанига
5
Вертонген
Ян Вертонген
33
Дэвис
Бен Дэвис
15
Дайер
Эрик Дайер
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
29
Скипп
Оливер Скипп
27
Моура
Лукас Моура
56'