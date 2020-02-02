Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Бергвейн 63
Сон 71
2:0
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 25 тур

АПЛ,

25 тур

Англия
2 февр. 2020, 19:30 МСК
2.02.2020, 19:30 МСК
воскресенье
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
39
Танганга
Джафет Танганга
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
24
Орье
Серж Орье
90
29
Уинкс
Гарри Уинкс
90
20
Алли
Деле Алли
70
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
90
27
Моура
Лукас Моура
84
7
Сон
Хын-Мин Сон
71'
71'
90
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
63'
63'
70
Запасные
22
Газзанига
Пауло Газзанига
5
Вертонген
Ян Вертонген
15
Дайер
Эрик Дайер
19
Сессеньон
Райан Сессеньон
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
30
Фернандеш
Жедсон Фернандеш
11
Ламела
Эрик Ламела
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
35
Зинченко
Александр Зинченко
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
16
Родри
Родри
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
84
10
Агуэро
Серхио Агуэро
64
26
Марез
Рияд Марез
72
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
27
Канселу
Жоау Канселу
50
Гарсия
Эрик Гарсия
21
Сильва
Давид Сильва
20
Силва
Бернарду Силва
47
Фоден
Фил Фоден
9
Жезус
Габриэль Жезус