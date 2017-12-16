Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Ювентус
Локомотив
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Гюндоган 14
Де Брюйне 70
Стерлинг 80
Стерлинг 90
4:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Эриксен 90
АПЛ, 18 тур
АПЛ,
18 тур
Англия
16 дек. 2017, 20:30 МСК
16.12.2017, 20:30 МСК
суббота
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
19
Делф
Фабиан Делф
90
5
Мангала
Эльяким Мангала
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
18
Фернандиньо
Фернандиньо
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
14'
14'
83
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
70'
70'
90
19
Сане
Лерой Сане
85
16
Агуэро
Серхио Агуэро
58
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
80'
90'
80', 90'
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
3
Данило
Данило
35
Зинченко
Александр Зинченко
42
Туре
Яя Туре
20
Силва
Бернарду Силва
80
Фоден
Фил Фоден
33
Жезус
Габриэль Жезус
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
89
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
2
Триппьер
Киран Триппьер
90
29
Уинкс
Гарри Уинкс
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90'
90'
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
77
10
Кейн
Гарри Кейн
90
20
Алли
Деле Алли
84
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
24
Орье
Серж Орье
33
Дэвис
Бен Дэвис
21
Фойт
Хуан Фойт
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
18
Льоренте
Фернандо Льоренте
11
Ламела
Эрик Ламела