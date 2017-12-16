Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Гюндоган 14
Де Брюйне 70
Стерлинг 80
Стерлинг 90
4:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Эриксен 90
АПЛ, 18 тур

АПЛ,

18 тур

Англия
16 дек. 2017, 20:30 МСК
16.12.2017, 20:30 МСК
суббота
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
19
Делф
Фабиан Делф
90
5
Мангала
Эльяким Мангала
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
18
Фернандиньо
Фернандиньо
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
14'
14'
83
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
70'
70'
90
19
Сане
Лерой Сане
85
16
Агуэро
Серхио Агуэро
58
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
80'
90'
80', 90'
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
3
Данило
Данило
35
Зинченко
Александр Зинченко
42
Туре
Яя Туре
20
Силва
Бернарду Силва
80
Фоден
Фил Фоден
33
Жезус
Габриэль Жезус
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
89
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
2
Триппьер
Киран Триппьер
90
29
Уинкс
Гарри Уинкс
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90'
90'
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
77
10
Кейн
Гарри Кейн
90
20
Алли
Деле Алли
84
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
24
Орье
Серж Орье
33
Дэвис
Бен Дэвис
21
Фойт
Хуан Фойт
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
18
Льоренте
Фернандо Льоренте
11
Ламела
Эрик Ламела