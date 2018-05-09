Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Данило 16
Силва 34
Фернандиньо 72
3:1
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Ульоа 20
АПЛ, 31 тур

АПЛ,

31 тур

Англия
9 мая 2018, 22:00 МСК
9.05.2018, 22:00 МСК
среда
Составы
Манчестер Сити
мин
1
Браво
Клаудио Браво
90
4
Компани
Венсан Компани
90
3
Данило
Данило
16'
16'
90
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
90
35
Зинченко
Александр Зинченко
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
72'
72'
90
42
Туре
Яя Туре
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
20
Силва
Бернарду Силва
34'
34'
90
19
Сане
Лерой Сане
90
33
Жезус
Габриэль Жезус
90
Запасные
31
Эдерсон
Эдерсон
22
Менди
Бенжамин Менди
24
Адарабиойо
Тосин Адарабиойо
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
47
Фоден
Фил Фоден
43
Нмеча
Лукас Нмеча
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
3
Бонг
Гаэтан Бонг
90
2
Бруно
Бруно
90
22
Даффи
Шейн Даффи
90
5
Данк
Льюис Данк
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
11
Кноккарт
Антони Кноккарт
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
16
Ульоа
Леонардо Ульоа
20'
20'
90
19
Искьердо
Хосе Искьердо
90
Запасные
26
Крул
Тим Крул
18
Голдсон
Коннор Голдсон
7
Каял
Бирам Каял
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
20
Мач
Солли Мач
25
Локадия
Юрген Локадия
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй