Брайтон & Хов - Манчестер Сити: 23 октября 2021 смотреть онлайн

Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
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Брайтон & Хов - Манчестер Сити: 23 октября 2021 смотреть онлайн

Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 9 тур

АПЛ,

9 тур

Англия
23 окт. 2021, 17:00 МСК
23.10.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Брайтон & Хов
мин
26
Санчес
Роберт Санчес
33
Берн
Дэн Берн
5
Данк
Льюис Данк
4
Уэбстер
Адам Уэбстер
3
Уайт
Бен Уайт
11
Троссард
Леандро Троссард
13
Гросс
Паскаль Гросс
8
Биссума
Ив Биссума
15
Модер
Якуб Модер
10
Мак Аллистер
Алексис Мак Аллистер
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
Запасные
23
Стил
Джейсон Стил
-
61
МакГилл
Том МакГилл
-
6
Карбовник
Михал Карбовник
-
14
Лаллана
Адам Лаллана
-
17
Альсате
Стивен Альсате
-
22
Тау
Перси Тау
-
7
Коннолли
Аарон Коннолли
-
29
Зекири
Анди Зекири
-
Главный тренер
Грэм Поттер
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
11
Зинченко
Александр Зинченко
5
Стоунз
Джон Стоунз
3
Диаш
Рубен Диаш
2
Уокер
Кайл Уокер
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
47
Фоден
Фил Фоден
20
Силва
Бернарду Силва
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
26
Марез
Рияд Марез
Запасные
33
Карсон
Скотт Карсон
-
13
Стеффен
Зак Стеффен
-
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
-
6
Аке
Натан Аке
-
22
Менди
Бенжамин Менди
-
27
Канселу
Жоау Канселу
-
50
Гарсия
Эрик Гарсия
-
25
Фернандиньо
Фернандиньо
-
16
Родри
Родри
-
21
Торрес
Ферран Торрес
-
10
Агуэро
Серхио Агуэро
-
9
Жезус
Габриэль Жезус
-
Главный тренер
Хосеп Гвардиола

Прошлые матчи

18.05.2021 18 мая 2021 вт 21:00
Брайтон & Хов
3 : 2
Манчестер Сити
18.05.2021 18 мая 2021 вт 21:00
Брайтон & Хов
3
Манчестер Сити
2
13.01.2021 13 янв. 2021 ср 21:00
Манчестер Сити
1 : 0
Брайтон & Хов
13.01.2021 13 янв. 2021 ср 21:00
Манчестер Сити
1
Брайтон & Хов
0
11.07.2020 11 июля 2020 сб 22:00
Брайтон & Хов
0 : 5
Манчестер Сити
11.07.2020 11 июля 2020 сб 22:00
Брайтон & Хов
0
Манчестер Сити
5
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 17:00
Манчестер Сити
4 : 0
Брайтон & Хов
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 17:00
Манчестер Сити
4
Брайтон & Хов
0
12.05.2019 12 мая 2019 вс 17:00
Брайтон & Хов
1 : 4
Манчестер Сити
12.05.2019 12 мая 2019 вс 17:00
Брайтон & Хов
1
Манчестер Сити
4
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 19:30
Манчестер Сити
1 : 0
Брайтон & Хов
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 19:30
Манчестер Сити
1
Брайтон & Хов
0
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 17:00
Манчестер Сити
2 : 0
Брайтон & Хов
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 17:00
Манчестер Сити
2
Брайтон & Хов
0
09.05.2018 09 мая 2018 ср 22:00
Манчестер Сити
3 : 1
Брайтон & Хов
09.05.2018 09 мая 2018 ср 22:00
Манчестер Сити
3
Брайтон & Хов
1
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 19:30
Брайтон & Хов
0 : 2
Манчестер Сити
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 19:30
Брайтон & Хов
0
Манчестер Сити
2

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