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Брайтон & Хов VS Манчестер Сити
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Брайтон & Хов - Манчестер Сити: 23 октября 2021 смотреть онлайн
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
-:-
Брайтон & Хов - Манчестер Сити: 23 октября 2021 смотреть онлайн
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 9 тур
АПЛ,
9 тур
Англия
23 окт. 2021, 17:00 МСК
23.10.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
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Прошлые матчи
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Брайтон & Хов
мин
26
Санчес
Роберт Санчес
33
Берн
Дэн Берн
5
Данк
Льюис Данк
4
Уэбстер
Адам Уэбстер
3
Уайт
Бен Уайт
11
Троссард
Леандро Троссард
13
Гросс
Паскаль Гросс
8
Биссума
Ив Биссума
15
Модер
Якуб Модер
10
Мак Аллистер
Алексис Мак Аллистер
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
Запасные
23
Стил
Джейсон Стил
-
61
МакГилл
Том МакГилл
-
6
Карбовник
Михал Карбовник
-
14
Лаллана
Адам Лаллана
-
17
Альсате
Стивен Альсате
-
22
Тау
Перси Тау
-
7
Коннолли
Аарон Коннолли
-
29
Зекири
Анди Зекири
-
Главный тренер
Грэм Поттер
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
11
Зинченко
Александр Зинченко
5
Стоунз
Джон Стоунз
3
Диаш
Рубен Диаш
2
Уокер
Кайл Уокер
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
47
Фоден
Фил Фоден
20
Силва
Бернарду Силва
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
26
Марез
Рияд Марез
Запасные
33
Карсон
Скотт Карсон
-
13
Стеффен
Зак Стеффен
-
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
-
6
Аке
Натан Аке
-
22
Менди
Бенжамин Менди
-
27
Канселу
Жоау Канселу
-
50
Гарсия
Эрик Гарсия
-
25
Фернандиньо
Фернандиньо
-
16
Родри
Родри
-
21
Торрес
Ферран Торрес
-
10
Агуэро
Серхио Агуэро
-
9
Жезус
Габриэль Жезус
-
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Прошлые матчи
18.05.2021
18 мая 2021
вт
21:00
Брайтон & Хов
3 : 2
Манчестер Сити
18.05.2021
18 мая 2021
вт
21:00
Брайтон & Хов
3
Манчестер Сити
2
13.01.2021
13 янв. 2021
ср
21:00
Манчестер Сити
1 : 0
Брайтон & Хов
13.01.2021
13 янв. 2021
ср
21:00
Манчестер Сити
1
Брайтон & Хов
0
11.07.2020
11 июля 2020
сб
22:00
Брайтон & Хов
0 : 5
Манчестер Сити
11.07.2020
11 июля 2020
сб
22:00
Брайтон & Хов
0
Манчестер Сити
5
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
Манчестер Сити
4 : 0
Брайтон & Хов
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
Манчестер Сити
4
Брайтон & Хов
0
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
Брайтон & Хов
1 : 4
Манчестер Сити
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
Брайтон & Хов
1
Манчестер Сити
4
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
19:30
Манчестер Сити
1 : 0
Брайтон & Хов
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
19:30
Манчестер Сити
1
Брайтон & Хов
0
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
17:00
Манчестер Сити
2 : 0
Брайтон & Хов
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
17:00
Манчестер Сити
2
Брайтон & Хов
0
09.05.2018
09 мая 2018
ср
22:00
Манчестер Сити
3 : 1
Брайтон & Хов
09.05.2018
09 мая 2018
ср
22:00
Манчестер Сити
3
Брайтон & Хов
1
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
19:30
Брайтон & Хов
0 : 2
Манчестер Сити
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
19:30
Брайтон & Хов
0
Манчестер Сити
2
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Месси + Агуэро = 💙. Подросток Месси видел первый матч Агуэро по ТВ. Теперь живет в номере только с ним, фоткает спящего и злится на телевизор по ночам
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30 мая, 03:00
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30 мая, 01:50
Сколько «Челси» заработал за победу в Лиге чемпионов
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30 мая, 00:05
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#Кевин Де Брюйне
30 мая, 00:01
Финал ЛЧ открыл Marshmello (обошел всю планету и танцевал с двойниками). Зрители в России жалуются на комментатора: слишком много говорил
#Marshmello
29 мая, 22:32
Судья финала Лиги чемпионов удалял Гвардиолу, а потом получал от него: «Ему нравится быть особенным»
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После столкновения с Рюдигером Де Брюйне получил перелом носа и стенки левой глазницы
30 мая, 13:42
«Манчестер Сити» и «Челси» ни разу не пробили в створ ворот после гола Хаверца. Он забил на 42-й минуте
30 мая, 01:50
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
Гвардиола проиграл «Челси» восемь матчей за карьеру. Больше, чем любому другому клубу
30 мая, 01:20
Канте – лучший игрок финала Лиги чемпионов
30 мая, 01:00