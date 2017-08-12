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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
0:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Агуэро 70
Данк 75
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
12 авг. 2017, 19:30 МСК
12.08.2017, 19:30 МСК
суббота
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
22
Даффи
Шейн Даффи
90
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
90
5
Данк
Льюис Данк
75'
75'
90
2
Бруно
Бруно
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
20
Мач
Солли Мач
77
10
Хемед
Томер Хемед
60
37
Браун
Исайя Браун
24
Запасные
12
Мяенпяя
Ники Мяенпяя
4
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
23
Росеньор
Лиам Росеньор
14
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
11
Кноккарт
Антони Кноккарт
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
15
Мерфи
Джейми Мерфи
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
4
Компани
Венсан Компани
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
3
Данило
Данило
68
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
70'
70'
83
33
Жезус
Габриэль Жезус
78
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
15
Мангала
Эльяким Мангала
42
Туре
Яя Туре
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
20
Силва
Бернарду Силва
80
Фоден
Фил Фоден
19
Сане
Лерой Сане