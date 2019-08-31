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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Де Брюйне 2
Агуэро 42
Агуэро 55
Силва 79
4:0
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
31 авг. 2019, 17:00 МСК
31.08.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Манчестер Сити
мин
21
Сильва
Давид Сильва
78
10
Агуэро
Серхио Агуэро
42'
55'
42', 55'
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
2'
2'
69
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
37
26
Марез
Рияд Марез
90
31
Эдерсон
Эдерсон
90
11
Зинченко
Александр Зинченко
90
16
Родри
Родри
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
27
Канселу
Жоау Канселу
12
Анхелиньо
Анхелиньо
25
Фернандиньо
Фернандиньо
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
20
Силва
Бернарду Силва
79'
47
Фоден
Фил Фоден
Брайтон & Хов
мин
22
Монтойя
Мартин Монтойя
90
33
Берн
Дэн Берн
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
11
Троссард
Леандро Троссард
74
1
Райан
Мэтью Райан
90
5
Данк
Льюис Данк
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
20
Мач
Солли Мач
90
7
Мопе
Нил Мопе
66
30
Бернардо
Бернардо
67
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
90
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
4
Даффи
Шейн Даффи
13
Гросс
Паскаль Гросс
18
Моуй
Аарон Моуй
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
44
Коннолли
Аарон Коннолли