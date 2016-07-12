Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Сориано 83
1:0
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Лиепая
Лиепая
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
12 июля 2016, 21:30 МСК
12.07.2016, 21:30 МСК
вторник
Составы
Зальцбург
мин
-
Сориано
Хонатан Сориано
83'
83'
90
36
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
14
Бериша
Валон Бериша
90
Запасные
21
Гульбрандсен
Фредрик Гульбрандсен