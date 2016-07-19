Матч завершен
Лиепая
Лиепая
0:2
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Бериша 35
Бернардо 65
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
19 июля 2016, 19:00 МСК
19.07.2016, 19:00 МСК
вторник
Составы
Зальцбург
мин
-
Ульмер
Андреас Ульмер
90
-
Бернардо
Бернардо
65'
65'
90
36
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
14
Бериша
Валон Бериша
35'
35'
90