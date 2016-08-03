Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Сориано 76
2:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Партизани
Тирана
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
3 авг. 2016, 21:30 МСК
3.08.2016, 21:30 МСК
среда
Составы
Зальцбург
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
36
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
14
Бериша
Валон Бериша
90
26
Сориано
Хонатан Сориано
76'
76'
84
Запасные
21
Гульбрандсен
Фредрик Гульбрандсен
Партизани
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
3
Арапи
Ренато Арапи
90
16
Рамадани
Юльбер Рамадани
90