Матч завершен
Партизани
Тирана
0:1
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Сориано 70
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
26 июля 2016, 21:15 МСК
26.07.2016, 21:15 МСК
вторник
Составы
Партизани
мин
-
Туре
Коло Туре
90
-
Матеуш
Матеуш
90
3
Арапи
Ренато Арапи
90
16
Рамадани
Юльбер Рамадани
90
Зальцбург
мин
-
Пеннето
Николас Пеннето
90
-
Сориано
Хонатан Сориано
70'
70'
90
36
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
14
Бериша
Валон Бериша
90
Запасные
21
Гульбрандсен
Фредрик Гульбрандсен