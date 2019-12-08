Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
0:0
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Примера, 16 тур

Примера,

16 тур

Испания
8 дек. 2019, 18:00 МСК
8.12.2019, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Вальядолид
мин
4
Кико
Кико
90
21
Мичел
Мичел
90
22
Мартинес
Начо Мартинес
90
1
Масип
Жорди Масип
90
11
Эрвияс
Пабло Эрвияс
90
20
Рамирес
Сандро Рамирес
90
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
90
17
Мойяно
Хави Мойяно
90
19
Вилья
Тони Вилья
90
27
Салису
Мохаммед Салису
90
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
2
Порро
Педро Порро
8
Ануар
Ануар
14
Алькарас
Рубен Алькарас
10
Плано
Оскар Плано
29
де ла Фуэнте
Мигель де ла Фуэнте
23
Рубио
Вальдо Рубио
Реал Сосьедад
мин
20
Монреаль
Начо Монреаль
90
7
Порту
Порту
90
3
Льоренте
Диего Льоренте
90
9
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
90
21
Эдегор
Мартин Эдегор
90
1
Ремиро
Алекс Ремиро
90
8
Мерино
Микель Мерино
90
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
90
16
Гевара
Андер Гевара
90
18
Эспиноса
Андони Эспиноса
90
24
Ле Норман
Робен Ле Норман
90
Запасные
13
Мойя
Мигель Анхель Мойя
12
Муньос
Айэн Муньос
11
Янузай
Аднан Янузай
5
Субельдия
Игор Субельдия
23
Фуэнтес
Лука Фуэнтес
19
Исак
Александер Исак
22
Барренечеа
Андер Барренечеа