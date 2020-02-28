Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Янузай 60
1:0
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Примера, 26 тур

Примера,

26 тур

Испания
28 февр. 2020, 23:00 МСК
28.02.2020, 23:00 МСК
пятница
Составы
Реал Сосьедад
мин
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
8
Янузай
Аднан Янузай
60'
60'
90
20
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
90
18
Эдегор
Мартин Эдегор
90
34
Элустондо
Ариц Элустондо
90
1
Ремиро
Алекс Ремиро
90
24
Мерино
Микель Мерино
90
28
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
69
29
Субельдия
Игор Субельдия
90
9
Исак
Александер Исак
62
27
Ле Норман
Робен Ле Норман
90
Запасные
13
Мойя
Мигель Анхель Мойя
29
Муньос
Айэн Муньос
9
Порту
Порту
29
Гевара
Андер Гевара
23
Фуэнтес
Лука Фуэнтес
12
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
22
Барренечеа
Андер Барренечеа
Вальядолид
мин
4
Кико
Кико
90
6
Гарсия
Рауль Гарсия
90
1
Масип
Жорди Масип
90
24
Рамирес
Сандро Рамирес
90
9
Унал
Энес Унал
90
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
90
17
Мойяно
Хави Мойяно
90
14
Алькарас
Рубен Алькарас
90
28
Салису
Мохаммед Салису
90
2
Фернандес
Хоакин Фернандес
63
16
Феде
Феде
75
Запасные
22
Мартинес
Начо Мартинес
21
Мичел
Мичел
18
Эрвияс
Пабло Эрвияс
24
Порро
Педро Порро
19
Вилья
Тони Вилья
10
Плано
Оскар Плано