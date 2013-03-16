Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Гризманн 33
Агиррече 39
Гризманн 44
Прието 48
4:1
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Гуэрра 87
Примера, 28 тур

Примера,

28 тур

Испания
16 марта 2013, 18:00 МСК
16.03.2013, 18:00 МСК
суббота
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
79
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
66
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Прието
Хаби Прието
48'
48'
68
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
90
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
90
0
Вела
Карлос Вела
90
0
Гризманн
Антуан Гризманн
33'
44'
33', 44'
90
0
Агиррече
Иманол Агиррече
39'
39'
90
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Бергара
Маркел Бергара
0
Пардо
Рубен Пардо
Вальядолид
мин
0
Рама
Вальдет Рама
56
0
Эрнандес
Дани Эрнандес
90
0
Руэда
Хесус Руэда
90
0
Рукавина
Антонио Рукавина
90
0
Баленсиага
Микель Баленсиага
90
0
Серену
Энрике Серену
90
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
90
0
Рубио
Альваро Рубио
83
0
Омар
Омар
90
0
Састре
Луис Састре
90
0
Манушу
Манушу
70
Запасные
0
Хименес
Хайме Хименес
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Валиенте
Марк Валиенте
0
Пенья
Карлос Пенья
0
Буэно
Альберто Буэно
0
Гуэрра
Хави Гуэрра
87'
0
Нейра
Хуан Анхель Нейра