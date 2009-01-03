Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Расяк 67
1:0
Матч завершен
Сканторп Юнайтед
Сканторп
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
3 янв. 2009, 18:00 МСК
3.01.2009, 18:00 МСК
суббота
Составы
Уотфорд
мин
-
Расяк
Гжегож Расяк
67'
67'
90