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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Тулуза
Тулуза
0:2
Матч завершен
Ницца
Ницца
Лис-Мелу 12
Эрейе 90
Лига 1, 25 тур
Лига 1,
25 тур
Франция
15 февр. 2020, 22:00 МСК
15.02.2020, 22:00 МСК
суббота
Составы
Тулуза
мин
30
Рейне
Баптист Рейне
90
12
Силла
Иссиага Силла
90
5
Морейра
Стивен Морейра
90
4
Габриэльсен
Рубен Габриэльсен
90
19
Диаките
Бафоде Диаките
90
14
Доссеви
Матье Доссеви
90
21
Ванкер
Вильям Ванкер
90
27
Макенго
Жан-Виктор Макенго
90
17
Сангаре
Ибраим Сангаре
90
10
Исека
Аарон Исека
90
25
Саид
Уэсли Саид
90
Запасные
1
Гойкоэчеа
Мауро Гойкоэчеа
2
Амьен-Аду
Кельвен Амьен-Аду
18
Рохель
Агустин Рохель
7
Градель
Макс Градель
11
Буагар
Кентен Буагар
20
Кулурис
Эфтимиос Кулурис
Ницца
мин
18
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
90
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
90
23
Сарр
Маланг Сарр
90
29
Эрейе
Кристоф Эрейе
90'
90'
90
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
90
21
Данило
Данило
90
10
Уна
Адам Уна
90
22
Лусамба
Арно Лусамба
90
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
12'
12'
90
19
Тюрам-Юльен
Кефрен Тюрам-Юльен
90
9
Дольберг
Каспер Дольберг
90
Запасные
16
Клементия
Яннис Клементия
5
Дурмиси
Риза Дурмиси
15
Бюрнер
Патрик Бюрнер
24
Пельмар
Анди Пельмар
6
Ваге
Мусса Ваге
7
Маолида
Мизьян Маолида
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго