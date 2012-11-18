Матч завершен
Ницца
Ницца
1:0
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 13 тур

Лига 1,

13 тур

Франция
18 нояб. 2012, 19:00 МСК
18.11.2012, 19:00 МСК
воскресенье
Составы