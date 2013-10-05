Матч завершен
Тулуза
Тулуза
1:0
Матч завершен
Ницца
Ницца
Лига 1, 9 тур

Лига 1,

9 тур

Франция
5 окт. 2013, 21:00 МСК
5.10.2013, 21:00 МСК
суббота
Составы