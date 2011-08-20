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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Ницца
Ницца
Мунье 31
1:1
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Регаттен 90
Лига 1, 3 тур
Лига 1,
3 тур
Франция
20 авг. 2011, 20:00 МСК
20.08.2011, 20:00 МСК
суббота
Лоран Дюамель
Лоран Дюамель
Главный Судья
Составы
Ницца
мин
0
Мулунгуи
Эрик Мулунгуи
90
0
Оспина
Давид Оспина
90
0
Сивелли
Ренато Сивелли
90
0
Монсон
Лусиано Монсон
90
0
Мабиала
Ларрис Мабиала
90
0
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
0
Мерием
Камиль Мерием
82
0
Диаките
Дрисса Диаките
90
0
Дигар
Дидье Дигар
90
0
Мунье
Антони Мунье
31'
31'
90
0
Абриэль
Фабрис Абриэль
74
Запасные
0
Фернандес
Рауль Фернандес
0
Гомис
Кевин Гомис
0
Палун
Ллойд Палун
0
Сабле
Жульен Сабле
0
Эльебюик
Давид Эльебюик
0
Энньон
Сирил Энньон
0
Гонсалвеш
Эсмаэль Гонсалвеш
Тулуза
мин
0
Ахамада
Али Ахамада
90
0
Конгре
Даниэль Конгре
90
0
Фофана
Мохамед Фофана
90
0
Дево
Энтони Дево
75
0
Сирье
Франсуа Сирье
90
0
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
0
Машаду
Паулу Машаду
83
0
Капу
Этьенн Капу
90
0
Табану
Франк Табану
90
0
Браатен
Даниэль Браатен
62
0
Булут
Умут Булут
90
Запасные
0
Видаль
Марк Видаль
0
Фирмин
Микаэль Фирмин
0
Регаттен
Адриен Регаттен
90'
0
Чакин
Хендрик Чакин
0
Сукуна
Ахмед Сукуна
0
Акпа-Акпро
Жан-Луи Акпа-Акпро