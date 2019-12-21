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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Ницца
Ницца
Сарр 16
Силла 19
Лис-Мелу 40
3:0
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 19 тур
Лига 1,
19 тур
Франция
21 дек. 2019, 22:45 МСК
21.12.2019, 22:45 МСК
суббота
Составы
Ницца
мин
4
Данте
Данте
90
9
Дольберг
Каспер Дольберг
90
25
Сиприен
Вилан Сиприен
90
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
90
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
40'
40'
90
23
Сарр
Маланг Сарр
16'
16'
90
15
Бюрнер
Патрик Бюрнер
90
7
Маолида
Мизьян Маолида
90
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
90
18
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
90
Запасные
16
Клементия
Яннис Клементия
12
Коли
Расин Коли
21
Данило
Данило
22
Лусамба
Арно Лусамба
11
Срарфи
Бассем Срарфи
5
Тамезе
Адриен Тамезе
19
Тюрам-Юльен
Кефрен Тюрам-Юльен
Тулуза
мин
14
Доссеви
Матье Доссеви
90
9
Саного
Яя Саного
90
15
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
90
30
Рейне
Баптист Рейне
90
12
Силла
Иссиага Силла
19'
19'
90
5
Морейра
Стивен Морейра
90
2
Амьен-Аду
Кельвен Амьен-Аду
90
27
Макенго
Жан-Виктор Макенго
90
17
Сангаре
Ибраим Сангаре
90
11
Буагар
Кентен Буагар
90
Запасные
1
Гойкоэчеа
Мауро Гойкоэчеа
18
Рохель
Агустин Рохель
6
Сидибе
Калиду Сидибе
20
Кулурис
Эфтимиос Кулурис