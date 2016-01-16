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Матч-центр
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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Труа
Труа
Камю 7
Жан 15
2:4
Матч завершен
Ренн
Ренн
Дианье 21
Дембеле 28
Дианье 39
Гросицки 81
Лига 1, 21 тур
Лига 1,
21 тур
Франция
16 янв. 2016, 22:00 МСК
16.01.2016, 22:00 МСК
суббота
Саид Эннжими
Саид Эннжими
Главный Судья
Составы
Труа
мин
25
Пи
Жесси Пи
90
40
Бернардони
Поль Бернардони
90
5
Санер
Матье Санер
90
3
Мавинга
Крис Мавинга
90
35
Дабо
Мухамаду Дабо
64
31
Нгонгка
Анеле Нгонгка
90
24
Карабуе
Лоссеми Карабуе
90
23
Камю
Фабьен Камю
7'
7'
70
33
Конфа
Алуа Конфа
90
21
Кабо
Джимми Кабо
78
27
Жан
Корентен Жан
15'
15'
90
Запасные
1
Дрейер
Маттью Дрейер
10
Ниве
Бенжамин Ниве
18
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
14
Хавьер
Тиаго Хавьер
19
Азамум
Карим Азамум
7
Кур
Йоанн Кур
9
Гуйе
Бабакар Гуйе
Ренн
мин
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
22
Арман
Сильвен Арман
90
3
М'Бенге
Шейх М'Бенге
90
14
Дианье
Фаллу Дианье
21'
39'
21', 39'
46
2
Зеффан
Мехди Зеффан
90
21
Андре
Бенжамин Андре
90
20
Силла
Якуба Силла
90
8
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
17
Бога
Жереми Бога
90
13
Сио
Джованни Сио
62
23
Дембеле
Усман Дембеле
28'
28'
76
Запасные
16
Сорен
Оливье Сорен
12
Морейра
Стивен Морейра
52
Наньон
Йорис Наньон
45
Поа
Денис Вилль Поа
47
Селльс-Ламонж
Себастьен Селльс-Ламонж
10
Гросицки
Камил Гросицки
81'
7
Нтеп
Поль-Жорж Нтеп